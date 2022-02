Baby calciatori della Salernitana tentano scippo: il commento del presidente Iervolino (Di giovedì 10 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto “L’episodio che ha coinvolto due tesserati del settore giovanile ci lascia attoniti”. Lo dichiara il presidente della US Salernitana 1919, Danilo Iervolino, rispetto ad una notizia di cronaca relativa a due ragazzi minorenni del settore giovanile fermati dagli agenti della squadra mobile di Salerno dopo aver tentato di scippare una donna. “Se confermato – aggiunge – si tratta di un atto gravissimo che condanniamo con forza e che evidentemente confligge con i nobili valori che lo sport deve trasferire e,che noi vogliamo fortemente trasmettere alle future generazioni.” ha aggiunto Iervolino. L’episodio si sarebbe verificato intorno alle 12 nei pressi di un ufficio postale del Quartiere Carmine. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 10 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto “L’episodio che ha coinvolto due tesserati del settore giovanile ci lascia attoniti”. Lo dichiara ilUS1919, Danilo, rispetto ad una notizia di cronaca relativa a due ragazzi minorenni del settore giovanile fermati dagli agentisquadra mobile di Salerno dopo aver tentato di scippare una donna. “Se confermato – aggiunge – si tratta di un atto gravissimo che condanniamo con forza e che evidentemente confligge con i nobili valori che lo sport deve trasferire e,che noi vogliamo fortemente trasmettere alle future generazioni.” ha aggiunto. L’episodio si sarebbe verificato intorno alle 12 nei pressi di un ufficio postale del Quartiere Carmine. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

