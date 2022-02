Avanti un altro pure di sera chiude per bassi ascolti? Mediaset interviene: la nota stampa (Di giovedì 10 febbraio 2022) Avanti un altro pure di sera ha chiuso in anticipo per bassi ascolti? Questa è l’indiscrezione girata in queste ore nei portali televisivi di spicco. Mediaset, attraverso una nota stampa ufficiale, si è prontamente prodigata a smentire questa notizia. Avanti un altro chiude per bassi ascolti? Mediaset interviene Perché Avanti un altro pure di sera... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 10 febbraio 2022)undiha chiuso in anticipo per? Questa è l’indiscrezione girata in queste ore nei portali televisivi di spicco., attraverso unaufficiale, si è prontamente prodigata a smentire questa notizia.unperPerchéundi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

