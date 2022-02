Avanti un altro di Paolo Bonolis sospeso da Mediaset per gli ascolti: salta l’appuntamento in prima serata (Di giovedì 10 febbraio 2022) Paolo Bonolis è tornato al timone di Avanti un altro con un appuntamento in prima serata, ma sembra che il format sia incappato in alcuni problemi legati allo share e al momento Mediaset è costretta a correre ai ripari rivedendo la propria programmazione per i prossimi giorni. Sembra dunque che l’appuntamento con il programma, previsto ogni domenica alle ore 21.25 su Canale 5, possa subire delle variazioni significative. Avanti un altro! pure di sera sospeso a causa dello share Da qualche settimana Paolo Bonolis ha ripreso il timone del programma di Canale5, affiancato dall’immancabile Luca Laurenti, portandolo in prima serata ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 10 febbraio 2022)è tornato al timone diuncon un appuntamento in, ma sembra che il format sia incappato in alcuni problemi legati allo share e al momentoè costretta a correre ai ripari rivedendo la propria programmazione per i prossimi giorni. Sembra dunque checon il programma, previsto ogni domenica alle ore 21.25 su Canale 5, possa subire delle variazioni significative.un! pure di seraa causa dello share Da qualche settimanaha ripreso il timone del programma di Canale5, affiancato dall’immancabile Luca Laurenti, portandolo in...

Advertising

simonebaldelli : Qualcuno la 'sessione parlamentare sulle #riforme' l'aveva proposta nel 2019 per non trovarsi oggi in queste condiz… - stocazzzzzo : RT @goldrek75: #SelfatiSenzaFiltri avanti un altro ?? - lavittima : @fdragoni Le operazioni non vengono eseguite L’operatrice non può andare avanti il terminale dello sportello chie… - AlberodiNatale_ : @TomoriEnjoyer Sisi certo però dico se tanto lui vuole un bel pacco di soldi non ci resta che andare avanti con qualcun altro. - theSQUALLOR : L'abisso tra Sophie e Lucrezia non è solo relativo alla maturità (pur essendo Sophie più giovane) ma in generale (s… -