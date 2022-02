Aumento delle bollette: Roma, Pomezia e Aprilia spengono le luci (Di giovedì 10 febbraio 2022) I comuni protestano insieme contro l’Aumento delle bollette. Molti comuni italiani spegneranno le luci sui principali monumenti alle 20:00 di oggi 10 Febbraio. Gli organizzatori dell’iniziativa sono Anci e ANCI Lazio. Lo scopo dell’iniziativa è salvaguardare le famiglie e le Istituzioni che con l’Aumento delle bollette potrebbero non superare questo momento di crisi generale. ANCI, infatti, stima un aggravio di circa 550 milioni di euro per le autonomie locali, su una spesa complessiva annua, per l’energia elettrica, che va tra 1,6 e 1,8 miliardi di euro. Quella che avverrà questa sera sarà la protesta dei sindaci per sensibilizzare il governo sugli effetti che il caro bollette avrà sui bilanci delle amministrazione con il rischio di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 10 febbraio 2022) I comuni protestano insieme contro l’. Molti comuni italiani spegneranno lesui principali monumenti alle 20:00 di oggi 10 Febbraio. Gli organizzatori dell’iniziativa sono Anci e ANCI Lazio. Lo scopo dell’iniziativa è salvaguardare le famiglie e le Istituzioni che con l’potrebbero non superare questo momento di crisi generale. ANCI, infatti, stima un aggravio di circa 550 milioni di euro per le autonomie locali, su una spesa complessiva annua, per l’energia elettrica, che va tra 1,6 e 1,8 miliardi di euro. Quella che avverrà questa sera sarà la protesta dei sindaci per sensibilizzare il governo sugli effetti che il caroavrà sui bilanciamministrazione con il rischio di ...

