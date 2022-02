Atletica | Napoli City Half Marathon | ci sarà anche l’azzurro Yeman Crippa

(Di giovedì 10 febbraio 2022)prenderà parte allaimpegnato nei 21,097 chilometri partenopei per voltare pagina dopo una stagione 2021 avara di soddisfazioni. Lo scorso anno non è stato fortunato il debutto su questa distanza, all’aeroporto di Siena Ampugnano. Quest’ultimo è coinciso con il ritiro dopo pochi km per problemi fisici nella giornata del record italiano di Eyob Faniel (1h00:07). Nelle gare su strada, il 25enne trentino allenato da Massimo Pegoretti detiene il record nazionale dei 5 km. Si tratta del 13:20 realizzato alla BOclassic di Bolzano il giorno di San Silvestro del 2020 (sul percorso di Vadena e non su quello tradizionale nel centro cittadino). Finalista mondiale nei 10.000 a Doha nel 2019 (ottavo) con il ...

Per preparare la stagione all'aperto, dopo aver rinunciato come accaduto già lo scorso anno a quella indoor, si sta allenando ain attesa di andare nella più calda Siracusa. Il finalista ...È l'ipotesi al vaglio dell'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Vincenzo. Nel ... La pista dileggera sembra essere in ottime condizioni mentre i primi problemi si verificano ...NAPOLI – L’ultima volta è finita così ... fortuna oppure tante occasioni che possono far variare di molto il verdetto di un match. In atletica e nella corsa su strada è tutto o quasi programmato, se c ...La data è fissata: domenica 27 febbraio. C’è anche la località: Napoli. Sarà la seconda esperienza per Yeman Crippa sulla distanza della mezza maratona, alla Napoli City Half Marathon. Il ...