Atletica: domani Jacobs in gara a Lodz, attesa per la sfida a Rodgers nei 60 metri (Di giovedì 10 febbraio 2022) Lodz, 10 feb. - (Adnkronos) - Tutto in un'ora: alle 19 le batterie, alle 19.55 la finale. Venerdì a Lodz, in Polonia, prosegue il viaggio di Marcell Jacobs nei 60 indoor, per la prima volta da campione olimpico contro uno sprinter statunitense: Mike Rodgers. L'azzurro re di Tokyo dei 100 e della 4x100 va in pista sette giorni dopo il debutto di Berlino con il crono di 6.51 e alla Orlen Cup affronta il velocista 36enne che in carriera è stato argento dei 60 ai Mondiali indoor di Doha nel 2010, nella stessa città in cui ha trionfato con la staffetta ai Mondiali del 2019. Si ripete all'Atlas Arena il duello di dodici mesi fa, anche se con rapporti di forza ribaltati: in quell'occasione Jacobs fu secondo con 6.53, battuto proprio da Rodgers di un centesimo. In questa stagione, lo sprinter ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022), 10 feb. - (Adnkronos) - Tutto in un'ora: alle 19 le batterie, alle 19.55 la finale. Venerdì a, in Polonia, prosegue il viaggio di Marcellnei 60 indoor, per la prima volta da campione olimpico contro uno sprinter statunitense: Mike. L'azzurro re di Tokyo dei 100 e della 4x100 va in pista sette giorni dopo il debutto di Berlino con il crono di 6.51 e alla Orlen Cup affronta il velocista 36enne che in carriera è stato argento dei 60 ai Mondiali indoor di Doha nel 2010, nella stessa città in cui ha trionfato con la staffetta ai Mondiali del 2019. Si ripete all'Atlas Arena il duello di dodici mesi fa, anche se con rapporti di forza ribaltati: in quell'occasionefu secondo con 6.53, battuto proprio dadi un centesimo. In questa stagione, lo sprinter ...

Advertising

FidalRoma : RT @atleticaitalia: #atletica MARCELL JACOBS E TANTI AZZURRI ?? ?? domani i 60 indoor a Lodz ???? in pista l’oro olimpico e lo sprinter azzur… - atleticaitalia : #atletica MARCELL JACOBS E TANTI AZZURRI ?? ?? domani i 60 indoor a Lodz ???? in pista l’oro olimpico e lo sprinter a… - TuttoH24 : È stato un punto di riferimento per intere generazioni di sportivi lucani: è morto a Matera Primo Sinno, pioniere d… - newsfresche : RT @newsfresche: Atletica: torna Larissa Iapichino, domani in gara ad Ancona - Sport - ANSA - catefabriz : RT @lukeskywalker75: l'Eurovision, gli europei di calcio, le meravigliose medaglie olimpiche nell'atletica leggera, quelle del volley, tutt… -