Atletica: domani Jacobs in gara a Lodz, attesa per la sfida a Rodgers nei 60 metri (2) (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) - Due azzurre anche nella prova femminile dei 60. È il momento di una nuova trasferta internazionale per Zaynab Dosso (Fiamme Azzurre) dopo il personale di 7.28 di venerdì scorso a Berlino. È invece un esordio in questo contesto di prestigio (tappa Silver del World Indoor Tour) per la friulana Aurora Berton (Libertas Friul Palmanova) che ha sabato scorso ha firmato il miglior risultato del weekend tricolore under 23 vincendo il titolo italiano in 7.31. La più attesa è la padrona di casa Ewa Swoboda, oro europeo indoor a Glasgow nel 2019. Nel peso, torna in pedana Zane Weir (Fiamme Gialle) e inaugura il 2022 Leonardo Fabbri (Aeronautica). Per Weir è la terza gara, la prima indoor in Europa dopo il doppio impegno all'aperto durante il raduno in Sudafrica (prima 20,78, poi 21,65). Proprio dal Sudafrica è appena tornato Fabbri alla ricerca ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) - Due azzurre anche nella prova femminile dei 60. È il momento di una nuova trasferta internazionale per Zaynab Dosso (Fiamme Azzurre) dopo il personale di 7.28 di venerdì scorso a Berlino. È invece un esordio in questo contesto di prestigio (tappa Silver del World Indoor Tour) per la friulana Aurora Berton (Libertas Friul Palmanova) che ha sabato scorso ha firmato il miglior risultato del weekend tricolore under 23 vincendo il titolo italiano in 7.31. La piùè la padrona di casa Ewa Swoboda, oro europeo indoor a Glasgow nel 2019. Nel peso, torna in pedana Zane Weir (Fiamme Gialle) e inaugura il 2022 Leonardo Fabbri (Aeronautica). Per Weir è la terza, la prima indoor in Europa dopo il doppio impegno all'aperto durante il raduno in Sudafrica (prima 20,78, poi 21,65). Proprio dal Sudafrica è appena tornato Fabbri alla ricerca ...

Advertising

FidalRoma : RT @atleticaitalia: #atletica MARCELL JACOBS E TANTI AZZURRI ?? ?? domani i 60 indoor a Lodz ???? in pista l’oro olimpico e lo sprinter azzur… - atleticaitalia : #atletica MARCELL JACOBS E TANTI AZZURRI ?? ?? domani i 60 indoor a Lodz ???? in pista l’oro olimpico e lo sprinter a… - TuttoH24 : È stato un punto di riferimento per intere generazioni di sportivi lucani: è morto a Matera Primo Sinno, pioniere d… - newsfresche : RT @newsfresche: Atletica: torna Larissa Iapichino, domani in gara ad Ancona - Sport - ANSA - catefabriz : RT @lukeskywalker75: l'Eurovision, gli europei di calcio, le meravigliose medaglie olimpiche nell'atletica leggera, quelle del volley, tutt… -