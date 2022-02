Atalanta-Juventus | Rossi o Sportiello? La scelta di Gasperini per la 25^ giornata

Advertising

sportface2016 : +++#Juventus, per #Chiellini lesione al polpaccio: salterà #Atalanta e #Villarreal+++ - t0mmi17 : RT @FredenSander: Ultime 10 partite: #Inter 4 gol subiti #Juventus 5 gol subiti #Napoli 6 gol subiti #Milan 7 gol subiti #Torino 9 gol subi… - OiaServicesLtd : RT @Betaland_it: #NapoliInter ed #AtalantaJuventus: grande equilibrio su #Betaland ??nei big match della venticinquesima giornata #pronosti… - Betaland_it : #NapoliInter ed #AtalantaJuventus: grande equilibrio su #Betaland ??nei big match della venticinquesima giornata… - GPecile : RT @FredenSander: Ultime 10 partite: #Inter 4 gol subiti #Juventus 5 gol subiti #Napoli 6 gol subiti #Milan 7 gol subiti #Torino 9 gol subi… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Juventus

Tutte le ultime in vista della sfide di questa sera trae Fiorentina e trae Sassuolo, che andranno a comporre la seconda semifinale dopo Milan e Inter, con la redazione di ...Commenta per primo L'Aia ha reso note le designazioni arbitrali per- Juve gara valida per la 25esima giornata di Serie A, la 6a del girone di ritorno.domenica ore 20.45 Mariani Meli - Imperiale Iv: Volpi Var: Aureliano Avar: De MeoA piangerne le conseguenze sono anche i fantallenatori, dato che a terminare anzitempo la propria stagione sono stati anche giocatori del calibro di Federico Chiesa della Juventus e – più recentemente ...Dunque il derby di Milano e la sfida che vedrà le due vincenti dei match di stasera, Atalanta-Fiorentina e Juventus-Sassuolo, si disputeranno seguendo il regolamento vigente sul gol in trasferta, che ...