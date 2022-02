Atalanta-Juventus, infortunio per il titolarissimo: salta il big match (Di giovedì 10 febbraio 2022) Goal News L'Atalanta rimane senza il difensore Pepe Palomino a causa di un infortunio. Secondo quanto riportato da "La Gazzetta dello Sport", il giocatore avrebbe lesionato il menisco e dovrà restare lontano dai campi per circa quattro settimane.? La posta in gioco è alta per una partita importante Atalanta-Juventus per un giocatore di grande successo. Gli infortuni quasi sicuramente lo costringeranno a saltare le partite, una brutta notizia vista Atalanta-Juventus. Un personaggio molto famoso, infatti, è infortunato e quasi sicuramente salterà il big match in programma domenica 13 febbraio 2022 alle 20:45. Di conseguenza, Gian Piero Gasperini dovrà affrontare nuove difficoltà. Palomino ha abbandonato la partita contro la Fiorentina alla fine del ... Leggi su goalnews (Di giovedì 10 febbraio 2022) Goal News L'rimane senza il difensore Pepe Palomino a causa di un. Secondo quanto riportato da "La Gazzetta dello Sport", il giocatore avrebbe lesionato il menisco e dovrà restare lontano dai campi per circa quattro settimane.? La posta in gioco è alta per una partita importanteper un giocatore di grande successo. Gli infortuni quasi sicuramente lo costringeranno are le partite, una brutta notizia vista. Un personaggio molto famoso, infatti, è infortunato e quasi sicuramente salterà il bigin programma domenica 13 febbraio 2022 alle 20:45. Di conseguenza, Gian Piero Gasperini dovrà affrontare nuove difficoltà. Palomino ha abbandonato la partita contro la Fiorentina alla fine del ...

