Atalanta fuori dalla Coppa Italia | Gasp polemico per il terzo gol Viola | silenzio stampa

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Bergamo. Gian Pieroerini non ha digerito la sconfitta casalinga contra la Fiorentina che è costata l’eliminazione alla sua. In particolare il gol del 3-2 finale. La Dea è stata beffata da un gol al 93esimo di Milenkovic che ha battuto Musso con un tiro al volo. I nerazzurri hanno protestato a lungo per un possibilegioco precedente, ma per il Var non è stato così. Rete convalidata ein semifinale. Proprio a causa di questa decisione arbitrale il tecnico nerazzurro non si è presentato in salaper la conferenza post partita e nemmeno ai microfoni di Sport Mediaset.