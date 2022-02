Atalanta-Fiorentina | magia di Zappacosta | palla sotto l’incrocio | è 1-1 VIDEO

Advertising

Atalanta_BC : #AtalantaFiorentina | 0-1 | 9' ? Gol della Fiorentina, rigore di Piatek. ? Piantek scores from the penalty spot fo… - AntonioTisi : Dalle 17.55, #CoppaItalia, quarti di finale: Atalanta-Fiorentina con Cristiano Piccinelli e Beppe Dossena. #Giochi… - tuttoatalanta : FOTO LIVE - Le immagini più belle di Atalanta-Fiorentina dal Gewiss Stadium - tuttoatalanta : Capolavoro di Zappacosta, di nuovo parità a Bergamo. Atalanta-Fiorentina 1-1 al 30' -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Fiorentina

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Allo stadio Gewiss, il match valido per i quarti di Coppa Italia 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Gewiss,si affrontano nel match valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2021 - ...Commenta per primo Michael Fabbri è l'arbitro di, quarto di finale di Coppa Italia. Insieme a lui, gli assistenti Mondin e Colarossi e il quarto uomo Colombo. Al Var Guida, l'Avar è Peretti. Di seguito gli episodi da moviola: ...Sale di una unità l'occupazione dei posti letto in. Ezequiel Lavezzi non dimentica Napoli e sui social ha postato una foto speciale, quella di quando Paolo Cannavaro gli. anti dubbi per Spalletti in ...Un problema in più per Gian Piero Gasperini nel match dei quarti di finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. Josè Luis Palomino si è infortunato sugli sviluppi di un’azione di gioco: un sospetto ...