Atalanta Fiorentina LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match (Di giovedì 10 febbraio 2022) Allo stadio Gewiss, il match valido per i quarti di Coppa Italia 2021/2022 tra Atalanta e Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Gewiss, Atalanta e Fiorentina si affrontano nel match valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2021-2022. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA sintesi Atalanta Fiorentina 0-0 moviola Fischio d’inizio ore 18 Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Atalanta Fiorentina 0-0: risultato e tabellino In attesa delle formazioni ufficiali CLICCA QUI PER IL TABELLONE COPPA ITALIA L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 10 febbraio 2022) Allo stadio Gewiss, ilvalido per i quarti di Coppa Italia 2021/2022 tra, risultato,Allo stadio Gewiss,si affrontano nelvalido per i quarti di finale della Coppa Italia 2021-2022. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-0Fischio d’inizio ore 18 Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato eIn attesa delle formazioni ufficiali CLICCA QUI PER IL TABELLONE COPPA ITALIA L'articolo proviene da ...

Advertising

infoitsport : Diretta Atalanta Fiorentina/ Streaming video tv: obiettivo semifinale (Coppa Italia) - Tamuno_Jorge : ITALY: Coppa Italia ???????????? Atalanta - Fiorentina -:- ?? - sebastianudo : RT @CarlosXArguello: Agenda 12h00: Atalanta vs. Fiorentina 14h45: Wolverhampton vs. Arsenal 15h00: Juventus vs. Sassuolo 22h00: Golden Stat… - CarlosXArguello : Agenda 12h00: Atalanta vs. Fiorentina 14h45: Wolverhampton vs. Arsenal 15h00: Juventus vs. Sassuolo 22h00: Golden State vs. Knicks - AMasterPotato : RT @LucaMarchi81: @vox2box Ecco i nomi ufficiali per il torneo negli USA: -Juventus: Detroit Zebra -Torino: Chicago Bulls -Milan: Brooklyn… -