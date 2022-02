Atalanta-Fiorentina, la moviola LIVE: giusti i due rigori assegnati ai viola, dubbi sul rosso a Martinez Quarta (Di giovedì 10 febbraio 2022) Michael Fabbri è l'arbitro di Atalanta-Fiorentina, quarto di finale di Coppa Italia. Insieme a lui, gli assistenti Mondin e Colarossi... Leggi su calciomercato (Di giovedì 10 febbraio 2022) Michael Fabbri è l'arbitro di, quarto di finale di Coppa Italia. Insieme a lui, gli assistenti Mondin e Colarossi...

Advertising

Atalanta_BC : #AtalantaFiorentina | 0-1 | 9' ? Gol della Fiorentina, rigore di Piatek. ? Piantek scores from the penalty spot fo… - UrSpaghettGirl : APPENA MESSO SU ATALANTA FIORENTINA E LA FIORENTINA SEGNA sono stata io - Romanismo2 : Quanto sono matto? Sto gol fiorentina mi fa sognare un crollo Atalanta in campionato con rimonta Roma. - Fiorentinanews : #AtalantaFiorentina 2?-3? ??| 90'+3 GOOOOLLLL!!!! Incredibile gol di #Milenkovic! Sull'ultimo pallone della partita… - tv_e_calcio : PASSA LA FIORENTINA ALL'ULTIMO SECONDO CON MILENKOVIC CHE TROVA IL GOL DEL 3-2! ATALANTA CLAMOROSAMENTE BEFFATA! #AtalantaFiorentina 3-2 -