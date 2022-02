Atalanta-Fiorentina | la denuncia di Venuti | “Razzismo dei bergamaschi verso Terracciano | vergogna”

(Di giovedì 10 febbraio 2022) “Purtroppo ilesiste anche tra persone della stessa nazionalità. Stasera è stata unama tu da signore quale sei non hai reagito e come sai fare meglio hai risposto in campo, vincendogli in faccia. Sei un esempio Pietro”. Così in un post su Facebook il difensore della, Lorenzondo un episodio diche sarebbe stato subito al Gewiss Stadium dal portiere, probabilmente a opera di tifosi dell’alla fine della partita di Coppa Italia. SportFace.

SkySport : ATALANTA-FIORENTINA 2-3 Risultato finale ? ? rig. #Piatek (9') ? #Zappacosta (30') ? #Boga (56') ? #Piatek (71') ?… - CB_Ignoranza : All’ultimo secondo la Fiorentina, in 10 uomini, batte l’Atalanta e vola in semifinale di Coppa Italia. Ma che part… - SkySport : Coppa Italia, il tabellone completo: verso le semifinali #SkySport #CoppaItalia #AtalantaFiorentina #Atalanta… - NCasalsoli : Coppa Italia Atalanta-Fiorentina 2-3, Italiano felicissimo: 'Reagito dopo ko con la Lazio' - CalcioNews24 : #Fiorentina, la gioia di #Piatek -

... direttore generale dell', ha preso la parola ai microfoni di Italia 1 al posto del tecnico Gian Piero Gasperini : "Prendo atto di quello che è successo, complimenti allae ...2 - 3, rivivi la diretta Juventus - Sassuolo: segui la diretta In tv: diretta dalle 21 su Canale 5.Krzysztof Piatek ha parlato dopo Atalanta-Fiorentina. Le parole riportate dai canali ufficiali viola: «Questo per me è come un sogno, anche per la squadra. Ma con la testa pensiamo già a lunedì perché ...Non agli uomini di Italiano, che hanno difeso il risultato stringendo i denti e colpito all'ultimo respiro facendo saltare il banco e volando in semifinale di Coppa Italia. L'Atalanta ha colpito ...