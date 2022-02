Atalanta-Fiorentina | formazioni ufficiali | Gasperini sorprende tutti davanti!

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Sono state appena diramate ledel match delle 18.00 tra, valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Chi vince al Gewiss Stadium incontrerà la vincente di Juventus-Sassuolo, in programma questa sera alle ore 21.00.torna alla difesa a tre e lascia fuori a sorpresa Muriel: gioca Boga come prima punta. Per i viola fuori Bonaventura e Milenkovic, al loro posto giocano Castrovilli e Igor. Davanti Piatek vince il ballottaggio con Cabral. Le(3-4-2-1): Musso; Palomino, Demiral, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Malinovskyi, Pasalic; Boga.(4-3-3): Terraciano; Odriozola, Quarta, Igor, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Maleh; Gonzalez, Piatek, ...

Commenta per primo Terzo quarto di finale di Coppa Italia , alle 18 si affrontano al Gewiss Stadium di Bergamo: la squadra di Gasperini arriva dalla sconfitta interna con il Cagliari, la Viola di Italiano dal pesante ko con la Lazio. STATISTICHE - Undicesimo confronto in Coppa Italia tra ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Le formazioni ufficiali dimatch valido per la Coppa Italia 2021/2022: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di, match valido per la Coppa Italia 2021/2022. ...Di seguito le formazioni ufficiali di Atalanta-Fiorentina, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia in programma alle ore 18:00 ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Demiral, Djimsiti, Palomino; ...Atalanta-Fiorentina è una partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia e si gioca alle 18:00: formazioni ufficiali, probabile marcatore, ammoniti, tiri in porta. FIORENTINA (4-3-3): ...