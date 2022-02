Atalanta Fiorentina 2-3: Milenkovic all’ultimo secondo elimina Gasperini! (Di giovedì 10 febbraio 2022) Allo stadio Gewiss, il match valido per i quarti di Coppa Italia 2021/2022 tra Atalanta e Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Gewiss, Atalanta e Fiorentina si affrontano nel match valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2021-2022. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Atalanta Fiorentina 2-3 MOVIOLA 1? Iniziato il match 6? Rigore per la Fiorentina. 8? GOL Fiorentina! Piatek non sbaglia dal dischetto. 21? Prima cavalcata dell’Atalanta con Boga che si fa 40 metri palla al piede ad una velocità impressionante. Alla fine Quarta devia il traversone che termina tra le braccia di Terracciano. 29? GOL Atalanta – Zappacosta pareggia con un super destro! 40? Battaglia ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 10 febbraio 2022) Allo stadio Gewiss, il match valido per i quarti di Coppa Italia 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Gewiss,si affrontano nel match valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2021-2022. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi2-3 MOVIOLA 1? Iniziato il match 6? Rigore per la. 8? GOL! Piatek non sbaglia dal dischetto. 21? Prima cavalcata dell’con Boga che si fa 40 metri palla al piede ad una velocità impressionante. Alla fine Quarta devia il traversone che termina tra le braccia di Terracciano. 29? GOL– Zappacosta pareggia con un super destro! 40? Battaglia ...

