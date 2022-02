Atalanta-Fiorentina 2-3 in Coppa Italia: Milenkovic al 93’ porta i viola in semifinale (Di giovedì 10 febbraio 2022) La squadra di Italiano vince a Bergamo in inferiorità numerica con un gol nel finale del difensore serbo, convalidato dopo controllo della Var. Ora in semifinale una tra Juventus e Sassuolo Leggi su corriere (Di giovedì 10 febbraio 2022) La squadra dino vince a Bergamo in inferiorità numerica con un gol nel finale del difensore serbo, convalidato dopo controllo della Var. Ora inuna tra Juventus e Sassuolo

SkySport : ATALANTA-FIORENTINA 2-3 Risultato finale ? ? rig. #Piatek (9') ? #Zappacosta (30') ? #Boga (56') ? #Piatek (71') ?… - CB_Ignoranza : All’ultimo secondo la Fiorentina, in 10 uomini, batte l’Atalanta e vola in semifinale di Coppa Italia. Ma che part… - Atalanta_BC : #AtalantaFiorentina | 2-2 | 80’ ?? Doppia ammonizione per Martinez Quarta, Fiorentina in 10 uomini. ?? Second bookab… - chiaramazzolenl : La #Fiorentina di Italiano batte per 2-3 l'#Atalanta di Gasperini a Bergamo dei quarti di finale di #CoppaItalia. G… - CesareCariddi : @AntonioCorsa Ti sei visto la Fiorentina contro l'Atalanta quindi? -