Atalanta-Fiorentina 2-2 LIVE: ancora Piatek! Musso para il rigore, il polacco segna sulla ribattuta (Di giovedì 10 febbraio 2022) Terzo quarto di finale di Coppa Italia, alle 18 si affrontano al Gewiss Stadium di Bergamo Atalanta e Fiorentina: la squadra di Gasperini arriva... Leggi su calciomercato (Di giovedì 10 febbraio 2022) Terzo quarto di finale di Coppa Italia, alle 18 si affrontano al Gewiss Stadium di Bergamo: la squadra di Gasperini arriva...

Advertising

Atalanta_BC : #AtalantaFiorentina | 0-1 | 9' ? Gol della Fiorentina, rigore di Piatek. ? Piantek scores from the penalty spot fo… - awesimo8 : 3 gol su 4 in Atalanta-Fiorentina sono di acquisti di gennaio, lo vedi a cosa serve il mercato @tare - gippu1 : E #Piatek, d'altra parte, ha segnato 5 gol in 4 partite all'Atalanta di Gasperini con tre squadre diverse (Genoa, Milan, Fiorentina). - Fiorentinanews : #AtalantaFiorentina 2?-2? ??| 75' Arriva il momento anche di #Ikoné! Ingresso del francese al posto di uno spento… - 58Lucien : Atalanta/Fiorentina ... due rigori (idioti) a favore dei viola, come in campionato... #corsi&ricorsi -