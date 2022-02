Atalanta, Boga e Zappacosta note positive di un’altra giornata storta (Di giovedì 10 febbraio 2022) Fuori dalla Coppa Italia e infuriata, con l’arbitro soprattutto. L’Atalanta perde in casa 3-2 contro la Fiorentina in un match dalle mille emozioni deciso da Milenkovic al 93’. La Dea se la prende con il direttore di gara, reo di... Leggi su europa.today (Di giovedì 10 febbraio 2022) Fuori dalla Coppa Italia e infuriata, con l’arbitro soprattutto. L’perde in casa 3-2 contro la Fiorentina in un match dalle mille emozioni deciso da Milenkovic al 93’. La Dea se la prende con il direttore di gara, reo di...

Advertising

SkySport : ATALANTA-FIORENTINA 2-3 Risultato finale ? ? rig. #Piatek (9') ? #Zappacosta (30') ? #Boga (56') ? #Piatek (71') ?… - Bianca34874951 : RT @RobertoRenga: La Fiorentina in dieci vince mentre l’arbitro sta per fischiare la fine. L’Atalanta, nonostante Boga, fatica a ritornare… - AMasterPotato : RT @EnzoBucchioni: #CoppaItaliaFrecciarossa La @acffiorentina in dieci gioca meglio e vince all’ultimo secondo. @Atalanta_BC solo #Boga e p… - zazoomblog : Atalanta lo spirito era quello giusto. Da lì bisogna rialzarsi: da Boga e un attacco che può funzionare (la… - webecodibergamo : Atalanta, lo spirito era quello giusto. Da lì bisogna rialzarsi: da Boga e un attacco che può funzionare (la difesa… -