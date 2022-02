Ascolti tv 9 febbraio 2022 analisi: il Milan straccia la Lazio e il film di Rai1, ma fa meno dell’Inter. Sciarelli batte Belen e Teo, Brindisi alza la cresta (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ascolti Tv al top: Tg1 a 5,7 milioni e 24,6%. I Soliti Ignoti a 5,5 milioni e 21,7%. L’Eredità 5 milioni e 24,7%. Tg5 4,8 milioni e 20,8% Ancora la Coppa Italia presidiava il prime time di Canale5, ma con Rai1 che stavolta – mercoledì 9 febbraio – ha messo in onda un film, Cosa mi lasci di te per competere con l’altra ammiraglia. Su Rai2 è andato in onda il telefilm The Good Doctor, mentre su Rai3 è rimasto Chi l’ha visto?. Le altre proposte di Cologno sono state la nuova edizione de Le Iene su Italia 1, mentre ‘contro’ Zona Bianca su Rete4 (ora destinato a seguire il suo avversario Massimo Giletti alla domenica) si è schierato Atlantide su La7. Ascolti tv prima serata Su Canale 5 Milan-Lazio, vinta 4 a zero dai rossoneri di Stefano Pioli, che così ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 10 febbraio 2022)Tv al top: Tg1 a 5,7 milioni e 24,6%. I Soliti Ignoti a 5,5 milioni e 21,7%. L’Eredità 5 milioni e 24,7%. Tg5 4,8 milioni e 20,8% Ancora la Coppa Italia presidiava il prime time di Canale5, ma conche stavolta – mercoledì 9– ha messo in onda un, Cosa mi lasci di te per competere con l’altra ammiraglia. Su Rai2 è andato in onda il teleThe Good Doctor, mentre su Rai3 è rimasto Chi l’ha visto?. Le altre proposte di Cologno sono state la nuova edizione de Le Iene su Italia 1, mentre ‘contro’ Zona Bianca su Rete4 (ora destinato a seguire il suo avversario Massimo Giletti alla domenica) si è schierato Atlantide su La7.tv prima serata Su Canale 5, vinta 4 a zero dai rossoneri di Stefano Pioli, che così ...

Advertising

davidemaggio : Ascolti TV | Sabato 5 febbraio 2022 #Sanremo2022 chiude col botto: 64,9% - 13.380.000 - infoitcultura : Ascolti Tv 9 febbraio 2022: vittoria per Milan-Lazio. In crescita Pomeriggio 5 - Tele_nauta : Gli #ascoltiTv in prima serata di ???????????????????? della giornata di mercoledì 9 febbraio - italiaserait : Ascolti Tv di ieri 9 Febbraio 2021: chi ha vinto in prime time - infoitcultura : Ascolti tv mercoledì 9 febbraio 2022: Coppa Italia, Cosa mi lasci di te -