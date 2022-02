Advertising

Naz_Viareggio : Arrestata insospettabile psicologa. Sorpresa a rubare dentro una casa - parmapress_24 : Spaccia cocaina a un 22enne: arrestata insospettabile 63enne - - PugliaStream : Blitz a Bari vecchia: donna insospettabile arrestata per droga - Telebari : Dal San Paolo a Bari vecchia con la droga: arrestata una donna 'insospettabile' - #Bari #Notizie -… -

Ultime Notizie dalla rete : Arrestata insospettabile

La Nazione

Nella vita di tutti i giorni era una stimata psicologa . Ma la notte si trasformava. Ed è così che una donna versiliese di 36 anni, psicologa per l'appunto, è stata sorpresa dai carabinieri nella ...Non aveva precedenti penali ed era. Una 56enne barese , incensurata, è stata scoperta dalla polizia mentre riceveva in ...anche un 'collaboratore' della donna La donna è stata...Sul momento la donna, non ha saputo fornire una logica spiegazione dell’accaduto ed è stata dichiarata in arresto. Dopo aver trascorso la notte successiva agli arresti domiciliari presso la propria ...La Procura di Roma ha chiesto ed ottenuto il giudizio immediato per una trentina di persone, tra cui anche Claudia Rivelli, attrice e sorella di Ornella Muti, nell’ambito dell’indagine sul traffico di ...