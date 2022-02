Arbitri Serie A | ufficiali le designazioni della 25esima giornata

(Di giovedì 10 febbraio 2022) . I direttori di gara per il prossimo turno di campionato . I direttori di gara per il prossimo turno di campionato LAZIO – BOLOGNA Sabato 12/02 h. 15.00 PICCININI BOTTEGONI – ZINGARELLI IV: VOLPI VAR: ORSATO AVAR: PASSERI NAPOLI – INTER Sabato 12/02 h. 18.00 DOVERI COSTANZO – BINDONI IV: COSSO VAR: DI PAOLO AVAR: VALERIANI TORINO – VENEZIA Sabato 12/02 h. 20.45 GIUA PRETI – GIALLATINI IV: MERAVIGLIA VAR: MARESCA AVAR: DI IORIO MILAN – SAMPDORIA h. 12.30 CHIFFI PERROTTI – PALERMO IV: BARONI VAR: VALERI AVAR: LIBERTI EMPOLI – CAGLIARI h. 15.00 DIONISI VIVENZI – RANGHETTI IV: MARINI VAR: MANGANIELLO AVAR: TOLFO GENOA – SALERNITANA h. 15.00 DI BELLO GALETTO – MONDIN IV: PEZZUTO VAR: ...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articoloA: ufficiali le designazioni della 25esima giornata. I direttori di gara per il prossimo turno di campionatoA: ufficiali le designazioni della 25esima giornata. I ...... tutti i nominativi degli, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V. A. R e degli A. V. A. R che dirigeranno le gare valide per la 3ª giornata di ritorno del Campionato diB 2021/22 ...Con lui gli assistenti Meli e Imperiale, il quarto uomo Volpi e gli arbitri Var Aureliano e De Meo.SERIE A - 25^ GIORNATA - 13/02 - ORE 15 Lazio - Bologna (12/02, ore 15) arbitro: Piccinini di ...Attraverso il proprio sito ufficiale, l’AIA ha reso noto gli arbitri che dirigeranno le partite valevoli per la venticinquesima giornata di Serie A. A dirigere il match tra Atalanta e Juventus sarà ...