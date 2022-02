Apre a Firenze il primo cocktail bar firmato Gucci

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Un giardino, come ilGarden - lo spazio creativo ideato da Alessandro Michele nel 2018 all'interno dello storico Palazzo della Mercanzia diche è un pò ristorante sotto la supervisione di Massimo Bottura, un pò boutique con articoli unici, un pò area espositiva curata dal critico Maria Luisa Frisa - ma con un'idea completamente diversa.il prossimo 14 febbraio Giardino 25, il nuovo café &bar della Maison, aperto tutto il giorno. Oltre a evocare il legame con ilGarden, il nome Giardino 25 include un numero significativo per Alessandro Michele, ricorrente nelle sue creazioni, e prende ispirazione dallo storico fioraio che una volta ne occupava gli spazi. Il bar si distingue per gli armoniosi e inusuali contrasti generati dall’incontro tra i codici della Maison e il ...

FNW_IT : Gucci apre a Firenze il suo primo cocktail bar - corrierefirenze : #Firenze, a San Valentino apre Gucci Garden 25 in piazza della Signoria

Un giardino, come il Gucci Garden - lo spazio creativo ideato da Alessandro Michele nel 2018 all'interno dello storico Palazzo della Mercanzia di Firenze che è un pò ristorante ... un'idea ...