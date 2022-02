Antonella Clerici, quel dramma mai confessato prima: un dolore atroce (Di giovedì 10 febbraio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Antonella Clerici conduttrice molto amata della tv italiana ha nel suo privato vissuto un dramma davvero forte di cui poche volte ha parlato. Tutti i giorni tiene compagnia al suo pubblico con E’ sempre Mezzogiorno, il programma in onda su Rai Uno con grande successo ma quello che nessuno sa riguarda la sua vita privata. Leggi su youmovies (Di giovedì 10 febbraio 2022) Questo articolo è apparso, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.conduttrice molto amata della tv italiana ha nel suo privato vissuto undavvero forte di cui poche volte ha parlato. Tutti i giorni tiene compagnia al suo pubblico con E’ sempre Mezzogiorno, il programma in onda su Rai Uno con grande successo malo che nessuno sa riguarda la sua vita privata.

Advertising

haseuluwu : RT @anomalyreyes: ?THREAD: Antonella Clerici nomina le parenti di Alessia Cara ? (thread in continuo aggiornamento) Alessia Cara (better q… - alenox__ : RT @anomalyreyes: ?THREAD: Antonella Clerici nomina le parenti di Alessia Cara ? (thread in continuo aggiornamento) Alessia Cara (better q… - panapp : @baranomatsuei La bella vita di Antonella Clerici. - IAMValeQ : RT @anomalyreyes: ?THREAD: Antonella Clerici nomina le parenti di Alessia Cara ? (thread in continuo aggiornamento) Alessia Cara (better q… - pistacchieIIo : RT @anomalyreyes: ?THREAD: Antonella Clerici nomina le parenti di Alessia Cara ? (thread in continuo aggiornamento) Alessia Cara (better q… -