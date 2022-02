Antonella Clerici: “Mi ha colpito la storia di Emma, quello che le hanno detto. Ma siamo impazziti? Ragazzi, è l’unicità che fa la differenza” (Di giovedì 10 febbraio 2022) “Mi ha molto colpito questa storia di Emma, di questo bodyshaming“. Antonella Clerici inizia così la puntata di oggi 10 febbraio di E’ sempre mezzogiorno. La storia è quella che potete leggere qui. “Le è stato detto – prosegue la conduttrice – che se hai una gamba importante devi evitare di metterti le calze a rete (che la cantante ha indossato a Sanremo, ndr). Ma siamo impazziti? Anzi, proprio perché hai una bella gamba ti devi mettere le calze a rete. Ma questo è uno spunto per dire, a parte che Emma era elegantissima, la più bella del Festival come eleganza, devo dire che è un brutto messaggio per le ragazze che si sentono a volte inadeguate. Ragazze, ricordate che è l’unicità che fa la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) “Mi ha moltoquestadi, di questo bodyshaming“.inizia così la puntata di oggi 10 febbraio di E’ sempre mezzogiorno. Laè quella che potete leggere qui. “Le è stato– prosegue la conduttrice – che se hai una gamba importante devi evitare di metterti le calze a rete (che la cantante ha indossato a Sanremo, ndr). Ma? Anzi, proprio perché hai una bella gamba ti devi mettere le calze a rete. Ma questo è uno spunto per dire, a parte cheera elegantissima, la più bella del Festival come eleganza, devo dire che è un brutto messaggio per le ragazze che si sentono a volte inadeguate. Ragazze, ricordate che èche fa la ...

