Antonella Clerici difende Emma Marrone dalle parole di Davide Maggio

(Di giovedì 10 febbraio 2022)in questi giorni è la protagonista di un caso di body shaming. Le sue calze a rete, nere ed elegantissime, hanno scatenato una vera e propria polemica. In seguito al botta e risposta tra la cantante e, che ha affermato “Se hai una gamba importante eviti di mettere la calza a rete”, in merito alla questione decide di pronunciarsi anchedurante la sua trasmissione “ È sempre mezzogiorno”.ha espresso tutta la sua solidarietà nei confronti della cantante, pronunciando queste: “Le è stato detto che se hai una gamba importante devi evitare di metterti le calze a ...

MANU93326655 : RT @LaStampa: Antonella Clerici difende Emma e alle donne dice: 'Ho costruito il successo sulle mie imperfezioni' - schiudersi : Il femminismo riparta da Antonella Clerici - zazoomblog : Elisa Isoardi astio con Antonella Clerici? Il gesto non spiazza - #Elisa #Isoardi #astio #Antonella - LaStampa : Antonella Clerici difende Emma e alle donne dice: 'Ho costruito il successo sulle mie imperfezioni'

ha preso le difese di Emma Marrone dopo lo scontro avuto dalla cantante e Davide Maggio. Argomenti trattatidifende Emma Marrone: il messaggio per ...interviene in diretta tv a 'E' sempre mezzogiorno' , sulla questione delle calze a rete indossate da Emma Marrone al Festival di Sanremo . Il giornalista Davide Maggio ha criticato ...Poi Clerici ha rivolto un messaggio alle ragazze in ascolto: “Devo dire poi che è un brutto messaggio per le ragazze, che già troppo spesso si sentono molto inadeguate. Ricordatevi, è l’unicità che fa ...In seguito al botta e risposta tra la cantante e Davide Maggio, che ha affermato “Se hai una gamba importante eviti di mettere la calza a rete”, in merito alla questione decide di pronunciarsi anche ...