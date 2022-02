Antonella Clerici dalla parte di Emma Marrone dopo le critiche al suo outfit a Sanremo 2022: “Siamo impazziti? Brutto messaggio per le ragazze” (Di giovedì 10 febbraio 2022) Antonella Clerici è intervenuta nella questione Davide Maggio – Emma Marrone. Tutto è iniziato quando durante una diretta Instagram con Paolo Stella il blogger ha commentato gli outfit di Sanremo 2022, su quello della cantante Maggio ha detto: “Se hai una gamba importante eviti di mettere le calze a rete”. Emma, il giorno dopo, ha pubblicato lo spezzone della diretta nelle sue storie Instagram e ha detto le seguenti parole: Buongiorno a tutti dal Medioevo, il body shaming con il linguaggio politically correct, non so se è più imbarazzate o noioso. Mi rivolgo soprattutto alle ragazze, a quelle giovanissime: evitate di ascoltare o leggere commenti del genere. Il vostro corpo è perfetto così com’è, dovete amarlo e ... Leggi su isaechia (Di giovedì 10 febbraio 2022)è intervenuta nella questione Davide Maggio –. Tutto è iniziato quando durante una diretta Instagram con Paolo Stella il blogger ha commentato glidi, su quello della cantante Maggio ha detto: “Se hai una gamba importante eviti di mettere le calze a rete”., il giorno, ha pubblicato lo spezzone della diretta nelle sue storie Instagram e ha detto le seguenti parole: Buongiorno a tutti dal Medioevo, il body shaming con il linguaggio politically correct, non so se è più imbarazzate o noioso. Mi rivolgo soprattutto alle, a quelle giovanissime: evitate di ascoltare o leggere commenti del genere. Il vostro corpo è perfetto così com’è, dovete amarlo e ...

