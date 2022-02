Anticipazioni Gf Vip 6 | cambio programmazione | eliminazione e San Valentino Bomba Alex Belli

(Di giovedì 10 febbraio 2022)Gf Vip 6, la nuova puntata del Grande Fratello Vip 6 non andrà in onda come di consueto nel doppio appuntamento lunedì-venerdì in questa settimana di febbraio. Infatti, domani su Canale 5 andrà in onda un nuovo programma al posto del reality che tornerà direttamente lunedì 14 febbraio. Sarà una puntata speciale vista la L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::Gf Vip 6, un eliminato, un amore al capolinea e uno agli inizi? Sonia Bruganelli rompe il silenzio sul suo addio al Gf. Le dichiarazioniGf Vip 6,in vista, tradimenti e rischio nuovi abbandoniGf Vip 6, ciclone Delia, addio Soleil e nuovi eliminatiGf Vip ...

Advertising

CorriereCitta : Daytime GF Vip, anticipazioni puntata 10 febbraio 2022: ultime news su Delia Duran, Soleil Sorge e Alex Belli - zazoomblog : Televoto GF Vip 6 chi viene eliminato lunedì 14 febbraio 2022: sondaggi percentuali e anticipazioni - #Televoto… - CorriereCitta : Televoto GF Vip 6, chi viene eliminato lunedì 14 febbraio 2022: sondaggi, percentuali e anticipazioni - LaMammaN1 : - PasqualeMarro : #IlCantanteMascherato, anticipazioni: i 12 Vip e le 12 maschere -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Vip

Daytime GF: ritorna sul piccolo schermo l'attesissimo evento della casa più spiata di sempre. La situazione non è delle migliori tra i concorrenti: tensioni e gelosie si tagliano con il coltello. Tutto ...... al posto del Grande Fratelloin prima serata su Canale 5, prende il via la nuova serie 'Fosca ... Tra loro è veramente solo amicizia o c'è qualcosa di più?PRIMA PUNTATA FOSCA ...Anticipazioni Gf Vip 6, la nuova puntata del Grande Fratello Vip 6 non andrà in onda come di consueto nel doppio appuntamento lunedì-venerdì in questa settimana di febbraio. Infatti, domani su Canale ...Gianmaria Antinolfi svela se ha fatto l’amore con Sophie al GF Vip e fa delle precisazioni su Belen. Gianmaria Antinolfi, intervistato a Casa Chi, ha fatto delle precisazioni sulla sua breve relazione ...