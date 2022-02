Anticipazioni Doc-nelle tue mani | quinta puntata | guai in vista per Andrea Fanti | davvero clamoroso!

(Di venerdì 11 febbraio 2022)Doc-tuein onda Giovedì 17 Febbraio:in arrivo per, clamoroso quello che accadrà.imperdibile questa quartadi Doc-tue, vero? Ritornato in onda a distanza di due settimane dalla sua ultimae company ritornano in prima serata. E lo fanno nei L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

zazoomblog : Doc 2: anticipazioni quinta puntata di giovedì 17 febbraio 2022 - #anticipazioni #quinta #puntata - Quellochetutti1 : Le Anticipazioni della prossima puntata di Doc vi aspettano qui ?? - fanpage : Dovrà decidere se tradire la squadra o stare dalla loro parte. #DOCNelleTueMani2, le anticipazioni della quinta pun… - AlicePenzavalli : RT @APmagazineit: Le anticipazioni della prossima puntata di DOC-Nelle Tue Mani 2. #DocNelleTueMani #DOCNelleTueMani2 - APmagazineit : Le anticipazioni della prossima puntata di DOC-Nelle Tue Mani 2. #DocNelleTueMani #DOCNelleTueMani2 -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Doc

Nelle tue mani 2/ Quinta puntata 17 febbraio: Damiano a un bivionelle tue mani 2: Silvia è la ex di Enrico Silvia viene ricoverata e visitata da Agnese, che decide di ...Nelle tue mani 2quinta puntata 17 febbraio La quinta puntata di "Nelle tue mani 2 " andrà in onda giovedì prossimo, 17 febbraio, sempre in prima serata su Rai 1, che segna il ...DOC NELLE TUE MANI 2/ Diretta e anticipazioni 10 febbraio: Giulia e Damiano... Doc Nelle tue mani 2 anticipazioni quinta puntata 17 febbraio La quinta puntata di “Doc Nelle tue mani 2” andrà in onda ...Le anticipazioni della quinta puntata di Doc 2 – Nelle tue mani. Nei nuovi episodi della fiction con Luca Argentero, gli spettatori assisteranno alla crisi privata e professionale di Andrea Fanti.