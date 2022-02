Angelina Jolie a Capitol Hill per la legge contro la violenza sulle donne | «Per alcune è già troppo tardi»

(Di giovedì 10 febbraio 2022) L'attrice premio Oscar ha parlato al Congresso, a Washington, per chiedere il rinnovo del Violence Against Women Act: «Se molte persone non riescono a tirarsi fuori da situazioni di abuso è perché non si sentono forti abbastanza e il vostro silenzio le fa sentire ancora più deboli»

a Capitol Hill per chiedere di approvare il provvedimento contro la violenza domestica sulle donne (foto Getty) Di nuovo lei. Di nuovo. Sempre in prima fila quando si ...L'attriceha chiesto in lacrime al Congresso americano di adottare in maniera urgente una nuova legge contro le violenze sulle donne, una piaga che si è 'normalizzata nel nostro paese', ha ...Si è commossa fino alle lacrime Angelina Jolie che ha parlato al Congresso degli Stati Uniti, a Washington, per invocare una nuova legge contro la violenza sulle donne. L’attrice, che nella Capitale ...Di nuovo lei. Di nuovo Angelina Jolie. Sempre in prima fila quando si tratta di sostenere cause benefiche e difendere i diritti, soprattutto quelli delle donne. La star del cinema ha rivolto un ...