Anche i parenti delle vittime del Covid di Bergamo querelano Tommaso Montesano per il tweet negazionista (Di giovedì 10 febbraio 2022) Dopo il sindaco di Bergamo, Anche i familiari delle vittime del Covid le cui bare vennero trasportate sui camion militari nella città lombarda hanno deciso di querelare Tommaso Montesano, giornalista di Libero che aveva pubblicato un tweet in cui paragonava quelle strazianti immagini al depistaggio durante le ricerche di Aldo Moro nel 1978. Il direttore del giornale per cui scrive, Alessandro Sallusti, lo ha immediatamente sospeso e ha chiesto all’azienda il licenziamento per giusta causa. Il vergognoso tweet del giornalista Tommaso Montesano offende la memoria dei morti di #Bergamo e di tutte le vittime del #Covid. Bene la dissociazione dei colleghi ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) Dopo il sindaco dii familiaridelle cui bare vennero trasportate sui camion militari nella città lombarda hanno deciso di querelare, giornalista di Libero che aveva pubblicato unin cui paragonava quelle strazianti immagini al depistaggio durante le ricerche di Aldo Moro nel 1978. Il direttore del giornale per cui scrive, Alessandro Sallusti, lo ha immediatamente sospeso e ha chiesto all’azienda il licenziamento per giusta causa. Il vergognosodel giornalistaoffende la memoria dei morti di #e di tutte ledel #. Bene la dissociazione dei colleghi ...

