Amici | Maria De Filippi senza freni | “Ha fatto la professionista qua e poi è andata a Ballando”

Leggi su cityroma

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Domenica 6 febbraio èin onda una nuova puntata didiDee sembra che come sembra non sono mancati i momenti di forte emozione, ma anche qualche colpo di scena. Uno dei momenti più forti della puntata è stato quello in cui una ballerina ha lasciato la scuola ed al suo posto è arrivato un altro allievo. È stato però a tal riguardo che la conduttrice,avrebbedelle dichiarazioni che hanno lasciato davveroparole. Ma di cosa si tratta? Cosa ha dichiarato la padrona di casa? Facciamo un pò di chiarezza.diDe, puntata ricca di colpi di scena Come abbiamo già avuto modo di anticipare, la puntata diin onda ...