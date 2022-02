Amici 21, la cantante scoppia in lacrime: futuro incerto nella scuola? (Di giovedì 10 febbraio 2022) La cantante della scuola di Amici 21 è scoppiata a piangere davanti la sua insegnate: dubbi sulla sua permanenza nel talent show. Il Serale del noto programma di Maria De Filippi sta per arrivare e gli allievi sono sempre più messi alle strette. Questo non solo dai loro professori che pretendono sempre di più, ma anche dal pubblico. Ieri pomeriggio, mercoledì 9 febbraio, è andato in onda un nuovo day time del talent show di Canale 5. L’attenzione del pubblico per questi racconti pomeridiani è sempre molto alto, propio per via dell’imminente arrivo della ventunesima edizione del Serale, l’ultima fase che porterà il nuovo vincitore o la nuova vincitrice della trasmissione. Proprio con l’arrivo imminente del Serale molti allievi iniziano a sentire il peso e la responsabilità sulle loro spalle. Questa ... Leggi su chenews (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ladelladi21 èta a piangere davanti la sua insegnate: dubbi sulla sua permanenza nel talent show. Il Serale del noto programma di Maria De Filippi sta per arrivare e gli allievi sono sempre più messi alle strette. Questo non solo dai loro professori che pretendono sempre di più, ma anche dal pubblico. Ieri pomeriggio, mercoledì 9 febbraio, è andato in onda un nuovo day time del talent show di Canale 5. L’attenzione del pubblico per questi racconti pomeridiani è sempre molto alto, propio per via dell’imminente arrivo della ventunesima edizione del Serale, l’ultima fase che porterà il nuovo vincitore o la nuova vincitrice della trasmissione. Proprio con l’arrivo imminente del Serale molti allievi iniziano a sentire il peso e la responsabilità sulle loro spalle. Questa ...

