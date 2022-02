Amici 21, Gio Montana nuovo allievo di Anna Pettinelli: 'Non è sconosciuto' (Di giovedì 10 febbraio 2022) Dopo l'ingresso di Leonardo ad Amici 21, nel daytime del 10 febbraio 2022 l'attenzione si è focalizzata interamente sull'altra new entry: Gio Montana. Anna Pettinelli, lo ha messo sotto esame e, oltre a farlo esibire nel canto, gli ha fatto una serie di domande che hanno rivelato tante cose interessanti sul conto del ragazzo. Successivamente gli occhi di Gio si sono illuminati davanti al contenuto di una scatola! Ad Amici 21 arriva Gio Montana: ecco chi è Anna Pettinelli ha fatto accomodare il nuovo allievo di Amici 21, Gio Montana, il quale si è mostrato agitato per via del suo ingresso nel talent show più ambito d'Italia. Davanti alla conduttrice, presentatrice e opinionista, il ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 10 febbraio 2022) Dopo l'ingresso di Leonardo ad21, nel daytime del 10 febbraio 2022 l'attenzione si è focalizzata interamente sull'altra new entry: Gio, lo ha messo sotto esame e, oltre a farlo esibire nel canto, gli ha fatto una serie di domande che hanno rivelato tante cose interessanti sul conto del ragazzo. Successivamente gli occhi di Gio si sono illuminati davanti al contenuto di una scatola! Ad21 arriva Gio: ecco chi èha fatto accomodare ildi21, Gio, il quale si è mostrato agitato per via del suo ingresso nel talent show più ambito d'Italia. Davanti alla conduttrice, presentatrice e opinionista, il ...

dusktilldowy : MA IN CHE SENSO GIO MONTANA ENTRATO AD AMICI????????? - ChiamamiRamaaa : @off___gio infatti dopo il primo giorno mi è passata la voglia e sono fermo a 2000 ora lo apro solo per fare le suo con i miei amici hahahah - mr_gio65 : 'cosa fare quando il partner non mi vuole far conoscere i suoi amici, consigli?' - Chiediti perché non vuole… - comeacquiloni : RT @_amici_tweet: L’HA FATTO ENTRARE? È ENTRATO GIO MONTANA AD AMICI? DAVVERO? AIUTATEMI #AMICI21 - lukeys11 : Ma vi immaginate se Gio Montana con tanta stima e rispetto verso di lui dovesse vincere Amici dopo essere entrato ieri tipo??? #Amici21 -