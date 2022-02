Alvaro Bautista: buone sensazioni dopo Portimao (Di giovedì 10 febbraio 2022) Alvaro Bautista ha ritrovato la Ducati ai test di Portimao. Il rider spagnolo ha disputato una due giorni di test niente male, essendo stato il primo “umano” dietro ai due extraterrestri Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu. Per il pilota di Talavera i test portoghesi sono stati soddisfacenti, sentendo di essere veloce sulla Panigale. Ma non tutto è filato liscio, facendo intuire che la strada per la vetta è ancora lunga. Alvaro Bautista è contento dei test di Portimao? Parlando a diverse testate, “Bau Bau” non si è certo lamentato della moto, anzi. La Panigale V4R in formato 2022 sembra piacergli più della 2019, anno del debutto esplosivo in Superbike. “Rispetto alla mia prima stagione in Ducati ho più esperienza e sono più preparato mentalmente e fisicamente“, ha detto ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 10 febbraio 2022)ha ritrovato la Ducati ai test di. Il rider spagnolo ha disputato una due giorni di test niente male, essendo stato il primo “umano” dietro ai due extraterrestri Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu. Per il pilota di Talavera i test portoghesi sono stati soddisfacenti, sentendo di essere veloce sulla Panigale. Ma non tutto è filato liscio, facendo intuire che la strada per la vetta è ancora lunga.è contento dei test di? Parlando a diverse testate, “Bau Bau” non si è certo lamentato della moto, anzi. La Panigale V4R in formato 2022 sembra piacergli più della 2019, anno del debutto esplosivo in Superbike. “Rispetto alla mia prima stagione in Ducati ho più esperienza e sono più preparato mentalmente e fisicamente“, ha detto ...

