All'Isola dei Famosi ritorna la famiglia Rodriguez? Le indiscrezioni (Di giovedì 10 febbraio 2022) L'Isola dei Famosi non è iniziata ancora, ma la composizione del suo cast sta facendo discutere tantissimo. Infatti Mediaset sta facendo un ottimo lavoro per creare suspence intorno alla selezione dei partecipanti, avendo modo così di percepire anche il "sentiment" popolare. Leggi anche: Quando inizia l'Isola dei Famosi 2022 I Rodriguez nuovi concorrenti? Quando si parla di famiglia Rodriguez in Italia all'interno di un qualunque programma televisivo in Italia diventa sinonimo di fan, infatti il successo di Belen Rodriguez si è esteso – a differenti volumi – anche sugli altri componenti della famiglia. Perciò tutti vengono molto richiesti nei reality show. TvBlog.it ha diffuso l'indiscrezione secondo cui proprio due di loro potrebbero approdare ...

