Allarme per il caro bollette, aumenti fino al 55%. Draghi: 'Subito nuovi aiuti' (Di giovedì 10 febbraio 2022) Contro il caro energia è in arrivo un intervento di ampia portata. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio. Gli aiuti dovrebbero essere tra i 5 e i 7 miliardi di euro a famiglie e imprese. Il ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 10 febbraio 2022) Contro ilenergia è in arrivo un intervento di ampia portata. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio. Glidovrebbero essere tra i 5 e i 7 miliardi di euro a famiglie e imprese. Il ...

