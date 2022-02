Alfa Romeo Tonale - Dalla Pirelli dei P Zero su misura

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Laha stretto un accordo con l'per il primo equipaggiamento della nuova. Per l'occasione è stata sviluppata una variante specifica del Pseguendo la filosofia Perfect Fit, che permette di progettare mescola e caratteristiche del pneumatico in funzione del modello su cui viene installato, con lo scopo di offrire il miglior equilibrio tra prestazioni ed efficienza. Marcatura AR e progetto dedicato. Laè equipaggiata con inella235/50 20" 96V XL con speciale marcatura AR in tutte le varianti di motorizzazione disponibili nella gamma: diesel, hybrid e plug-in. Per realizzare queste specifiche coperture, laha seguito da vicino l'evoluzione della nuova ...

Advertising

ParliamoDiNews : Alcantara veste gli interni di Alfa Romeo Tonale #alcantara #veste #interni #alfa #romeo #tonale - bidgodrive : 02/10/2022 New Arrivals - atamarozzi : Haas: lindona Red Bull: lindona Aston Martin: lindona Williams: lindona Mercedes: lindona McLaren: lindona Alpha T… - alvolante_it : Tutto sulla nuova Alfa Romeo Tonale, a confronto con le sue rivali. Poi un’inchiesta sul campo dedicata alle ripara… - Gimmyval : @crypto_gateway @alfa_romeo Ma quello è d’obbligo, le sponsorizzazioni si pagano -

Ultime Notizie dalla rete : Alfa Romeo

... fermo a bordo della suaMito nei pressi del cimitero, è stato trovato in possesso di 10 dosi di marijuana già confezionate per la vendita al dettaglio e della somma di 450 euro, ritenuta ...MILANO " Pneumatici Pirelli P Zero sviluppati ad hoc equipaggiano la nuovaTonale, la prima auto di serie elettrificata per il marchio italiano. Nella misura 235/40R20 96V XL, i P Zero sono adottati in primo equipaggiamento sulle diverse tipologie di ...Alfa Romeo sceglie l’eleganza di Alcantara® per vestire gli interni della nuova Tonale, con una lavorazione su misura studiata dai Centri Stile delle due aziende dal forte impatto visivo, all’insegna ...Alfa Romeo Tonale a quasi 3 anni di distanza dal lancio della concept car è stata finalmente svelata. La vettura come abbiamo potuto notare è molto simile alla versione concept car mostrata per la ...