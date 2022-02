“Alex mi sta distruggendo”: il nuovo sfogo di Delia, cosa ne pensa Davide (Di giovedì 10 febbraio 2022) Nella giornata di oggi Delia Duran ha avuto modo di parlare a lungo di Alex Belli con i suoi inquilini. Dopo aver cercato ancora una volta di confrontarsi con Soleil in cerca di una verità sul marito che ha deciso di lasciare nei giorni scorsi a distanza. Delia Duran torna a parlare di Alex Belli... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 10 febbraio 2022) Nella giornata di oggiDuran ha avuto modo di parlare a lungo diBelli con i suoi inquilini. Dopo aver cercato ancora una volta di confrontarsi con Soleil in cerca di una verità sul marito che ha deciso di lasciare nei giorni scorsi a distanza.Duran torna a parlare diBelli... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Meri776 : Gianluca dice di aver parlato con Alex prima di entrare e che l'hanno messo in mezzo ... allora come mai che la mog… - Fabiola4499 : Avete rotto con sta cos. Di Alex si parlerà a prescindere che delia sia dentro o fuori. Ormai non fa differenza ent… - Linkem25 : Dai Davide ormai è chiaro a tutti che Alex stà facendo una 'soap reality'. Solo che le 'cosacce' le ha fatte per… - kylieestaan : RT @Soleilandia: Sophie l'unica che si sta reputando essere una vera amica di Soleil. É preoccupata che l'entrata di Alex possa destabiliz… - BabyFelina1 : RT @Soleilandia: Sophie l'unica che si sta reputando essere una vera amica di Soleil. É preoccupata che l'entrata di Alex possa destabiliz… -