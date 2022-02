Albano | sabato 12 febbraio la manifestazione per la chiusura della discarica

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 10 febbraio 2022) «Con 2500 sversamenti fatti dal 2 agosto ad oggi la monnezza romana, ma non solo, ha colmato il VII invaso fino al piano di campagna, arrivando ai limiti previsti dalla orrenda AIA del 2009 ovvero 500.000 metri cubi pari a 450.000 t.Adesso pare che non basti: Area metropolitana, Ecoambiente (Cerroni) e regione vogliono procedere allacon una copertura a schiena d’asino che significa altre decine di tonnellate di rifiuti. Nei sei mesi trascorsi le pur incomplete analisi ARPA dei pozzi spia hanno attestato decine di sforamenti per idrocarburi e metalli vari. Le esalazioni puzzolenti sono tornate a coprire i villaggi circostanti, mentre nelle sole tre rilevazionicomposizione dello sversato sono stati certificati rifiuti non ammissibili in, senza alcuna conseguenza pratica. La Procura di Velletri dopo aver ...