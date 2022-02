Al via iscrizioni per 62 Salone di Genova del 22 al 27 settembre (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – Si aprono ufficialmente oggi le iscrizioni al 62° Salone Nautico Internazionale, organizzato da Confindustria Nautica e I Saloni Nautici, in programma a Genova dal 22 al 27 settembre prossimi. L’evento guarda sempre di più al futuro e prepara la sua 62esima edizione nel segno della continuità, capitalizzando il grande lavoro svolto dagli organizzatori negli anni. Le due edizioni consecutive organizzate nel 2020 e poi nel 2021 hanno confermato il Salone Nautico Internazionale di Genova come momento irrinunciabile per tutto il settore della nautica da diporto, grazie a una puntuale ed efficace gestione in presenza e in sicurezza dell’evento, con la partecipazione qualificata di espositori internazionali e di un pubblico numeroso, competente e orientato ... Leggi su italiasera (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – Si aprono ufficialmente oggi leal 62°Nautico Internazionale, organizzato da Confindustria Nautica e I Saloni Nautici, in programma adal 22 al 27prossimi. L’evento guarda sempre di più al futuro e prepara la sua 62esima edizione nel segno della continuità, capitalizzando il grande lavoro svolto dagli organizzatori negli anni. Le due edizioni consecutive organizzate nel 2020 e poi nel 2021 hanno confermato ilNautico Internazionale dicome momento irrinunciabile per tutto il settore della nautica da diporto, grazie a una puntuale ed efficace gestione in presenza e in sicurezza dell’evento, con la partecipazione qualificata di espositori internazionali e di un pubblico numeroso, competente e orientato ...

