Al Khelaifi, che spallata alla Superlega: la nuova Champions sarà ricchissima, 15 miliardi tra il 2024 e il 2027 (Di giovedì 10 febbraio 2022) Dal 2024 la Champions League incasserà ben 5 miliardi di euro a stagione tra marketing, diritti tv e commerciali. 15 miliardi fino al 2027, un aumento superiore al 40%. È il risultato annunciato dal presidente del Psg Nasser Al Khelaifi, alla guida dell’Eca dopo la querelle Superlega, con una lettera ai club. Lettera il cui contenuto è stato anticipato da alcuni media britannici, in particolare il Times. Una parte della lettera è stata ripresa dall’edizione odierna della Gazzetta. «Si tratta – ha scritto Al Khelaifi, a Roma in questi giorni per lavorare sulla neonata federazione internazionale di padel – di una nuova alba di stabilita? finanziaria e di un’opportunita? per i club di calcio europei, grazie ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 10 febbraio 2022) DallaLeague incasserà ben 5di euro a stagione tra marketing, diritti tv e commerciali. 15fino al, un aumento superiore al 40%. È il risultato annunciato dal presidente del Psg Nasser Alguida dell’Eca dopo la querelle, con una lettera ai club. Lettera il cui contenuto è stato anticipato da alcuni media britannici, in particolare il Times. Una parte della lettera è stata ripresa dall’edizione odierna della Gazzetta. «Si tratta – ha scritto Al, a Roma in questi giorni per lavorare sulla neonata federazione internazionale di padel – di unaalba di stabilita? finanziaria e di un’opportunita? per i club di calcio europei, grazie ...

Advertising

napolista : Al Khelaifi, che spallata alla Superlega: la nuova Champions sarà ricchissima, 15 miliardi tra il 2024 e il 2027 S… - ReadyPlayer1___ : Quindi doveva andare così. Sia il presidente Al Khelaifi che il direttore sportivo Leonardo non solo mi hanno fatto… - antigiannino96 : Con Paquetá Leonardo si scava direttamente la fossa a Parigi, se non lo mandano via vuol dire che le voci che mi gi… - MarcoElliottOUT : @Daniele89567964 @AntoVitiello Certo che penso solo a lui le vittorie/sconfitte arrivano dalla proprietà, non dai g… -