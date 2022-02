AIFA: vaccino sicuro in gravidanza e allattamento. “Molti rischi dal Covid” (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il vaccino Covid per le donne incinte è sicuro. A ribadirlo è l’AIFA (Agenzia Italiana del farmaco), che ha sottolineato nuovamente l’importanza della vaccinazione in gravidanza, sostenendo che l’infezione da Covid-19 può portare a un maggiore rischio di patologie gravi per le donne in dolce attesa, dalla trombosi all’embolia polmonare. Gli esperti, quindi, ribadiscono l’importanza e la sicurezza del vaccino, sia in gravidanza sia in allattamento, sottolineando l’assenza di evidenze scientifiche per quanto riguarda la connessione tra vaccino e infertilità in entrambi i sessi. vaccino Covid in gravidanza Secondo quanto riportato dalla ricerca ... Leggi su gravidanzaonline (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ilper le donne incinte è. A ribadirlo è l’(Agenzia Italiana del farmaco), che ha sottolineato nuovamente l’importanza della vaccinazione in, sostenendo che l’infezione da-19 può portare a un maggioreo di patologie gravi per le donne in dolce attesa, dalla trombosi all’embolia polmonare. Gli esperti, quindi, ribadiscono l’importanza e la sicurezza del, sia insia in, sottolineando l’assenza di evidenze scientifiche per quanto riguarda la connessione trae infertilità in entrambi i sessi.inSecondo quanto riportato dalla ricerca ...

