Addio a Donatella Raffai | il volto storico di Chi l' ha visto? che lasciò per sempre la tv

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Ci sono conduttori che pur essendo in video tutti i giorni non lasciano il segno nemmeno per sbaglio e altri che restano saldamente impressi nell'immaginario collettivo nonostante abbiano lasciato la tv da un pezzo. Alla seconda categoria appartiene senza dubbi, iconica conduttrice dei primi Chi l'ha?, scomparsa il 10 febbraio a 78 anni dopo una lunga malattia: si era ritirata dalle scene nel 2000, preferendo dedicarsi alla sua famiglia e alla sua vita privata, eppure resta uno di quei personaggi che in molti non hanno mai scordato. Merito della voce roca, un timbro indimenticabile, ma soprattutto di un piglio fatto di grande serietà e rigore (che visti da fuori potevano sconfinare nel burbero): nella televisione della fine degli anni '80 è la prima donna a prendere le redini di un programma di approfondimento, ...