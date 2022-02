Abusi sessuali in Vaticano, la confessione choc di una suora: abusata per anni da un prete (Di giovedì 10 febbraio 2022) abusata per anni, con violenze che duravano anche ore. “Sei un dono di Dio”, questo le diceva per giustificare l’orrore a cui la sottoponeva. E’ questo il drammatico racconto di una suora francese: il suo aguzzino era il parroco, mai accusato di violenza e che esercita ancora la sua carica. Leggi anche: Roma: violenta, picchia e perseguita l’ex, arrestato 57enne Abusi sessuali a una suora, “sei un dono di Dio”: il racconto choc Emergono sempre di più le storie degli Abusi sessuali in Vaticano: questa volta il racconto, riportato da “Fuori dal Coro” e Messaggero, riguarda suora francese. Quello che dice è shockante: la povera donna è stata abusata per anni da un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 10 febbraio 2022)per, con violenze che duravano anche ore. “Sei un dono di Dio”, questo le diceva per giustificare l’orrore a cui la sottoponeva. E’ questo il drammatico racconto di unafrancese: il suo aguzzino era il parroco, mai accusato di violenza e che esercita ancora la sua carica. Leggi anche: Roma: violenta, picchia e perseguita l’ex, arrestato 57ennea una, “sei un dono di Dio”: il raccontoEmergono sempre di più le storie degliin: questa volta il racconto, riportato da “Fuori dal Coro” e Messaggero, riguardafrancese. Quello che dice è shockante: la povera donna è stataperda un ...

