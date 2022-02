"A soli 15 anni...". La stellina russa Valieva e lo scandalo a Pechino 2022: Putin travolto (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ci risiamo, ancora la Russia al centro delle polemiche per doping, ripiombata nella bufera anche ai correnti Giochi di Pechino. Stavolta nella tempesta ci finisce la 15enne star del pattinaggio di figura, Kamila Valieva, la prima ad aver eseguito il difficilissimo quadruplo. Oltre alla cerimonia di premiazione cancellata all'ultimo secondo martedì sera — Russia (oro), Usa (argento) e Giappone (bronzo) —, di mezzo c'è una sostanza chimica dal nome oscuro: la trimetazidina. Nelle prime ore si parla di “problema legale”, poi di doping. Si vocifera di cannabis o droghe ricreative. Che sostante è la trimetazidina - Fatto sta che la Valieva sarebbe non negativa alla trimetazidina: un antischemico inserito nella categoria S4 (Ormoni e modulatori metabolici) della lista dei farmaci vietati sia in competizione che fuori. Una ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ci risiamo, ancora la Russia al centro delle polemiche per doping, ripiombata nella bufera anche ai correnti Giochi di. Stavolta nella tempesta ci finisce la 15enne star del pattinaggio di figura, Kamila, la prima ad aver eseguito il difficilissimo quadruplo. Oltre alla cerimonia di premiazione cancellata all'ultimo secondo martedì sera — Russia (oro), Usa (argento) e Giappone (bronzo) —, di mezzo c'è una sostanza chimica dal nome oscuro: la trimetazidina. Nelle prime ore si parla di “problema legale”, poi di doping. Si vocifera di cannabis o droghe ricreative. Che sostante è la trimetazidina - Fatto sta che lasarebbe non negativa alla trimetazidina: un antischemico inserito nella categoria S4 (Ormoni e modulatori metabolici) della lista dei farmaci vietati sia in competizione che fuori. Una ...

