10 Febbraio, tra celebrazioni e polemiche. Il ricordo delle Foibe è dovere di ogni patriota (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ci sono voluti 60 anni per istituzionalizzare il Giorno del ricordo in onore dei martiri delle Foibe. Più di mezzo secolo per far conoscere la verità. E, nonostante ormai siano passati 18 anni da quella proposta di legge presentata dalla destra nel 2003, il ricordo di chi è stato trucidato barbaramente dai partigiani jugoslavi perché colpevole di essere italiano continua ad essere messo in discussione da pochi e sparuti negazionisti vicini all'ultrasinistra. Il Maresciallo comunista Tito, ancora decorato come Cavaliere di Gran croce della Repubblica Italiana. Come potrebbe essere altrimenti in una Nazione in cui, ancora oggi, se si cerca sul sito del Quirinale alla voce "onorificenze" il nome Broz Josip Tito appare: "decorato come Cavaliere di Gran croce al merito della Repubblica italiana" con tanto di Gran cordone.

