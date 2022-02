10 febbraio | il Giorno del Ricordo

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Oggi 10si celebra ilDELin memoria delle vittime delle Foibe, dell’Esodo giuliano-dalmata, delle vicende del Confine orientale. È una solennità civile nazionale istituita dalla Legge n. 92 del 30 marzo 2004 per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del Confine Orientale. La Foiba di Basovizza a Trieste dichiarata Monumento Nazionale nel 1992 e luogo della Memoria per le famiglie degli infoibati. Simbolo delle stragi avvenute nella Venezia Giulia nell’autunno del 1943 e nella primavera dei 1945, il sito è inserito tra i poli di alto valore simbolico del Piano paesaggistico della Regione FVG.

Advertising

RegLombardia : #GiornodelRicordo Oggi, 10 febbraio, si celebra Il Giorno del ricordo, a memoria dei massacri delle foibe e dell'es… - GrandeOrienteit : Il #10febbraio si celebra il #GiornodelRicordo per commemorare i martiri delle #foibe e l'esodo giuliano dalmata. L… - fattoquotidiano : Se è vero che “Draghi riapre l’Italia” (Repubblica) e dal 7 febbraio “l’Italia sarà più aperta” (Corriere), i 400 m… - nientepopcorn : #10febbraio #GiornoDelRicordo per rinnovare “la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle… - CordeSant : Mimosa (Un giorno, un fiore 10 Febbraio 2022) ( -

Ultime Notizie dalla rete : febbraio Giorno

...il piccolo invitante dehors proprio lungo il canale dove sarà bello mangiare in qualchedi ... Ma a, magari su per settimana, questo non sarà un problema. Vi aspettano due salette ...L'attore, che tra qualchevedremo nelle sale con Uncharted - altro adattamento di un celebre ... Nel frattempo vi ricordiamo che Uncharted arriverà nelle nostre sale il 17. Scritto dalla ...(Adnkronos) - 10 febbraio 2022. Dal 21 al 26 febbraio approda ad Expo Dubai ... Burj Khalifa District - 10th Floor, Office 1001 Dubai). Il giorno successivo, si torna al Foundry Dubai con gli ultimi ...Il 10 febbraio è il Giorno del ricordo, istituito nel 2004 per commemorare le vittime delle foibe, l’esodo degli istriani, fiumani e dalmati dalle loro terre e della “complessa vicenda del ...