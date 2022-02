10 febbraio | il Giorno del Ricordo

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Oggi 10si celebra ilDELin memoria delle vittime delle Foibe, dell’Esodo giuliano-dalmata, delle vicende del Confine orientale. È una solennità civile nazionale istituita dalla Legge n. 92 del 30 marzo 2004 per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del Confine Orientale. La Foiba di Basovizza a Trieste dichiarata Monumento Nazionale nel 1992 e luogo della Memoria per le famiglie degli infoibati. Simbolo delle stragi avvenute nella Venezia Giulia nell’autunno del 1943 e nella primavera dei 1945, il sito è inserito tra i poli di alto valore simbolico del Piano paesaggistico della Regione FVG.

RegLombardia : #GiornodelRicordo Oggi, 10 febbraio, si celebra Il Giorno del ricordo, a memoria dei massacri delle foibe e dell'esodo giuliano dalmata.

(Agenzia Vista) Roma, 10 febbraio 2022 "Oggi siamo qui con l'intergruppo ... modo trasversale per celebrare anche la circolare per il Giorno del Ricordo da parte del Ministero dell'Istruzione ...Il Giorno del Ricordo, una vicenda drammatica ... la legge del 30 Marzo del 2004 con l'intento di commemorare, il 10 febbraio di ogni anno, tutti gli italiani torturati, assassinati e ...