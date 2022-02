Zouma maltratta il gatto, l’ex campione Mma lo sfida: “Fai il forte con gli animali, prenditela con me” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma, 9 feb — «Se fai così il duro con gli animali prova a prendertela con me»: così l’ex campione di Mma Ufc Jan Blachowicz ha apostrofato, via messaggio, il calciatore Kurt Zouma dopo aver visto un video che ritraeva il difensore del West Ham mentre maltrattava il gatto di casa. Il filmato aveva suscitato nei giorni scorsi un enorme clamore mediatico: pubblicato sui social e poi ricondiviso dal Sun, immortalava Zouma nell’atto di prendere a calci il felino di casa, lanciandogli un paio di scarpe e schiaffeggiandolo. I tifosi del West Ham non l’hanno fatta passare liscia al difensore, fischiandolo ogni volta che toccava il pallone nel corso della partita contro il Watford. Il calciatore Zouma nei guai per aver maltrattato un ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma, 9 feb — «Se fai così il duro con gliprova a prendertela con me»: cosìdi Mma Ufc Jan Blachowicz ha apostrofato, via messaggio, il calciatore Kurtdopo aver visto un video che ritraeva il difensore del West Ham mentreva ildi casa. Il filmato aveva suscitato nei giorni scorsi un enorme clamore mediatico: pubblicato sui social e poi ricondiviso dal Sun, immortalavanell’atto di prendere a calci il felino di casa, lanciandogli un paio di scarpe e schiaffeggiandolo. I tifosi del West Ham non l’hanno fatta passare liscia al difensore, fischiandolo ogni volta che toccava il pallone nel corso della partita contro il Watford. Il calciatorenei guai per averto un ...

